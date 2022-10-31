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Сегодня, 17:32

Тарханов оценил идею провести матч между сборной России и сборной легионеров РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший член тренерского штаба сборной России Александр Тарханов поделился мнением о целесообразности проведения матча между национальной сборной страны и сборной легионеров РПЛ.

«Положительно отношусь к такой идее. Когда сборную России тренировал Валерий Газзаев, мы уже проводили такой матч. Я как раз тогда руководил командой легионеров вместе с Виктором Прокопенко.

В премьер-лиге выступают легионеры высокого уровня. Поэтому, думаю, что такая встреча в игровом плане даст нашей национальной команде больше, чем товарищеские матчи с Киргизией и Таджикистаном. Особенно если в ней примут участие Малком, Клаудиньо, Карраскаль, Медина. Хватает у нас и сильных иностранных защитников, а в «Зените» есть бразильский вратарь Иван. Так что можно собрать полноценную боеспособную команду», — сказал Тарханов Vprognoze.ru.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10392386-tarhanov-ocenil-ideyu-provesti-match-mezhdu-sbornoj-rossii-i-sbornoj-legionerov-rpl.html
РПЛ
Сборная России по футболу
Александр Тарханов
0
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 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Владимир Сычевой

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Оренбург

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Зенит

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П
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Торпедо М

 6 1 2
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