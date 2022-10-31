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Сегодня, 17:31

Петрушин считает, что увольнение Гогниева из «Химок» будет смешным

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Химок» Алексей Петрушин ответил на вопрос, может ли подмосковный клуб уволить Спартака Гогниева из-за его поведения в матче 15-го тура РПЛ с «Динамо» (1:6).

«Учитывая, как он себя вел на этой игре, я допускаю такой вариант. Но есть одно «но». «Химки» окажутся в не очень хорошей ситуации. За первый круг команда может поменять трех тренеров. Я не помню такого ни в российском, ни в советском футболе. Это будет просто смешно», — цитирует «РБ Спорт» Петрушина.

Также он поделился мнением, нужно ли «Химкам» приглашать Сергея Юрана на должность главного тренера команды.

«Юран не пойдет. Все-таки он человек достаточно гордый и самолюбивый. В одну и ту же реку дважды не входят, а трижды — тем более», — добавил специалист.

Напомним, что Гогниева удалили после завершения первого тайма матча. Он вступил в спор с главным арбитром Яном Бобровским, который показал специалисту вторую желтую карточку. Позже Гогниев обматерил комментатора встречи.

После 15 туров «Химки» набрали 9 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/by-vshij-trener-himok-dopuskayu-uvol-nenie-gognieva-no-e-to-budet-prosto-smeshno/
Спартак Гогниев
Футбол
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ФК Химки
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
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 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
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Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
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Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

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Спартак

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