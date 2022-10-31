Петрушин считает, что увольнение Гогниева из «Химок» будет смешным

Бывший главный тренер «Химок» Алексей Петрушин ответил на вопрос, может ли подмосковный клуб уволить Спартака Гогниева из-за его поведения в матче 15-го тура РПЛ с «Динамо» (1:6).

«Учитывая, как он себя вел на этой игре, я допускаю такой вариант. Но есть одно «но». «Химки» окажутся в не очень хорошей ситуации. За первый круг команда может поменять трех тренеров. Я не помню такого ни в российском, ни в советском футболе. Это будет просто смешно», — цитирует «РБ Спорт» Петрушина.

Также он поделился мнением, нужно ли «Химкам» приглашать Сергея Юрана на должность главного тренера команды.

«Юран не пойдет. Все-таки он человек достаточно гордый и самолюбивый. В одну и ту же реку дважды не входят, а трижды — тем более», — добавил специалист.

Напомним, что Гогниева удалили после завершения первого тайма матча. Он вступил в спор с главным арбитром Яном Бобровским, который показал специалисту вторую желтую карточку. Позже Гогниев обматерил комментатора встречи.

После 15 туров «Химки» набрали 9 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.