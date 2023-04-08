Тарханов объяснил, с чем связана серия «Спартака» из четырех матчей без побед

Бывший главный тренер «Спартака» Александр Тарханов поделился мнением о неудачной серии московского клуба.

«Наверно, потому что много молодых футболистов. Все-таки молодость — не всегда стабильность. Основная группа игроков выбыли, и юнцы не дотягивают, чтоб стабильно побеждать. Можно ли связать неудачные результаты с предсезонкой? При чем тут она? Я же сказал, что молодые не готовы даже психологически, чтобы быть все время готовым. В «Ростове» тоже много молодых, поэтому нет стабильности», — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

После 21 игры «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. Лидирует «Зенит» (51 очко).

8 апреля «Спартак» встретится с «Динамо» в рамках 22-го тура РПЛ. Начало — в 19:30 по мск.