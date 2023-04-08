Бывший президент «Торпедо»: «Позвонил вчера Нетфуллин. Я ему сказал: «Бей! Только, умоляю тебя, глаза закрой!»

Бывший президент «Торпедо» рассказал о разговоре с Нетфуллиным перед первым голом футболиста в РПЛ

Бывший президент «Торпедо» Денис Маслов в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу автозаводцев над «Факелом» (2:0) в матче 22-го тура РПЛ.

«Мне надо звонить чаще! Вот позвонил вчера Нетфуллин, полчаса со мной говорил. Я ему сказал: «Бей! Только, умоляю тебя, глаза закрой, но бей!» Относительно шансов «Торпедо» — я походку не меняю. Я в начале сезона говорил, сейчас говорю и буду говорить, что никуда «Торпедо» не вылетит», — сказал Маслов «СЭ».

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, эта победа стала для москвичей третьей в этом сезоне и первой для нового главного тренера команды Жозепа Клотета. «Факел» располагается на 14-м месте, набрав 17 очков за 22 тура.