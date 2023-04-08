«Торпедо» обыграло «Факел» и одержало третью победу в РПЛ

«Торпедо» обыграло «Факел» в домашнем матче 22-го тура чемпионата России — 2:0.

В составе московской команды отличился нападающий Илья Кухарчук, который забил гол на 34-й минуте матча. Этот гол стал для него дебютным за «Торпедо».

Второй гол в матче забил хавбек москивчей Рафиль Нетфуллин на 90+2-й минуте матча.

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, эта победа стала для москвичей третьей в этом сезоне и первой для нового главного тренера команды Жозепа Клотета. «Факел» располагается на 14-м месте, набрав 17 очков за 22 тура.