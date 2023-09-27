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Сегодня, 21:52

Танасиевич: «У «Зенита» появилось больше слабых сторон, а в РПЛ — конкуренция и интрига»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич поделился мыслями о старте сезона в РПЛ.

«Думаю, другие клубы качественно усилились. А у «Зенита» появилось чуть больше слабых сторон. Тот же «Краснодар» делает ставку на футбол, который дает результат. Ивич давно использует такую философию и знает, как ее реализовать. Плюс у «Зенита» ушел Малком, который был лидером в атаке. Иногда не так мотивированы Вендел и Клаудиньо. Ожидаю, что «Зенит» добавит. Но в любом случае здорово, что в РПЛ появилась конкуренция и интрига. За этим интересно наблюдать», — приводит «РБ Спорт» слова Танасиевича.

После девяти туров в чемпионате России лидирует «Краснодар», имея в активе 21 очко. Вторая позиция у «Крыльев Советов» (18 очков). Третье место занимает «Зенит» (17 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/jovan-tanasievich-u-zenita-poyavilis-bol-she-slaby-h-storon-a-v-rpl-intriga/
Йован Танасиевич
Футбол
РПЛ
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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