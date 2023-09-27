Танасиевич: «У «Зенита» появилось больше слабых сторон, а в РПЛ — конкуренция и интрига»

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич поделился мыслями о старте сезона в РПЛ.

«Думаю, другие клубы качественно усилились. А у «Зенита» появилось чуть больше слабых сторон. Тот же «Краснодар» делает ставку на футбол, который дает результат. Ивич давно использует такую философию и знает, как ее реализовать. Плюс у «Зенита» ушел Малком, который был лидером в атаке. Иногда не так мотивированы Вендел и Клаудиньо. Ожидаю, что «Зенит» добавит. Но в любом случае здорово, что в РПЛ появилась конкуренция и интрига. За этим интересно наблюдать», — приводит «РБ Спорт» слова Танасиевича.

После девяти туров в чемпионате России лидирует «Краснодар», имея в активе 21 очко. Вторая позиция у «Крыльев Советов» (18 очков). Третье место занимает «Зенит» (17 очков).