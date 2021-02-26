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«Тамбов» — «Ротор»: где смотреть матч чемпионата России

17:30
«Тамбов» на своем поле примет «Ротор» в матче РПЛ. Фото ФК «Ротор»
«Тамбов» на своем поле примет «Ротор» в матче РПЛ. Фото ФК «Ротор»
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В пятницу, 26 февраля, состоится матч 20-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Тамбов» на своем поле примет «Ротор». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

«Тамбов» располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 19 встречах. Клуб из-за финансовых проблем был близок к снятию с сезона, однако 16 февраля было принято решение, что клуб доиграет чемпионат.

Следить за матчем «Тамбов» — «Ротор» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Тамбов» — «Ротор»

Тамбов — Ротор

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