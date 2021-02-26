«Челси» готов расстаться с Абрахамом
«Челси» рассматривает вариант продажи нападающего Тэмми Абрахама, утверждает The Athletic.
По данным источника, «синие» планируют продлить контракт с форвардом Оливье Жиру, так как руководство команды довольно выступлениями француза. Также «Челси» хочет купить этим летом Эрлина Холанна из «Боруссии». Таким образом, Абрахам может остаться без игровой практики. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года, поэтому лондонцы смогут выручить хорошую сумму с его продажи. Сам англичанин не хочет покидать «Челси» и намерен бороться за место в стартовом составе.
23-летний футболист — воспитанник лондонского клуба. В сезоне-2020/21 Тэмми забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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