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«Челси» готов расстаться с Абрахамом

17:26
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«Челси» рассматривает вариант продажи нападающего Тэмми Абрахама, утверждает The Athletic.

По данным источника, «синие» планируют продлить контракт с форвардом Оливье Жиру, так как руководство команды довольно выступлениями француза. Также «Челси» хочет купить этим летом Эрлина Холанна из «Боруссии». Таким образом, Абрахам может остаться без игровой практики. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года, поэтому лондонцы смогут выручить хорошую сумму с его продажи. Сам англичанин не хочет покидать «Челси» и намерен бороться за место в стартовом составе.

23-летний футболист — воспитанник лондонского клуба. В сезоне-2020/21 Тэмми забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах АПЛ. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

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