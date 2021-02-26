Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об ожиданиях от матча 20-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«Спартак» — большая команда, всегда была, есть и остается. У них очень квалифицированный состав. Игра с «Динамо», на мой взгляд, была достаточно равная. Очень многое решили определенные нюансы в виде назначенного пенальти, например. В любом случае большая игра, и мы ее с нетерпением ждем», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Матч «Спартак» — «Рубин» состоится в воскресенье, 28 февраля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 14.00 по московскому времени. После 19 туров РПЛ подопечные Слуцкого занимают 9-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.