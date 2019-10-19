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«Тамбов» принял отставку Григоряна

16:52
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«Тамбов» принял отставку главного тренера команды Александр Григорян, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на спортивного директора клуба Павла Худякова. 53-летний специалист объявил об уходе после поражения в домашнем матче 13-го тура от «Урала» (1:2).

53-летний специалист работал в «Тамбове» с апреля этого года, под его руководством команда сохранила лидерство в первом дивизионе и вышла в РПЛ.

«Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата с 8 очками. Отставка Григоряна — четвертая в этом сезоне РПЛ.

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Тамбов — Урал

Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/news/246444

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