«Тамбов» прекратит существование после сезона. Клуб не подал заявку на лицензирование
«Тамбов» не подавал заявку на получение лицензии РПЛ и ФНЛ, утверждает 27 марта «РБ Спорт».
Сейчас клуб испытывает серьезные финансовые трудности, имея долги более чем на 500 миллионов рублей. В июне прошлого года региональные власти отказались помогать клубу и перестали платить деньги, в связи с чем зимой команда чуть не снялась с чемпионата России.
Комиссия по лицензированию РФС принимала заявки от соискателей лицензии РПЛ и ФНЛ до 25 марта. Сама процедура лицензирования пройдет в мае. На данный момент «Тамбов» так и не отправил пакет документов. Это означает, что как минимум в РПЛ и ФНЛ клуб в следующем сезоне выступить не сможет и, скорее всего, потеряет профессиональный статус и прекратит существование.
«Тамбов» выступает в РПЛ второй сезон подряд. После 23-х туров команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 13 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/tambov-ne-podal-zayavku-na-litsenzirovanie-i-prekratit-sushhestvovanie-posle-sezona/
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