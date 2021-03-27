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Выборы главного тренера «Спартака»: Бердыев оторвался от Карпина, до завершения голосования меньше суток

16:00
Выборы главного тренера «Спартака»: Бердыев оторвался от Карпина, до завершения голосования меньше суток.
Выборы главного тренера «Спартака»: Бердыев оторвался от Карпина, до завершения голосования меньше суток.
До завершения нашего проекта «Выбери тренера «Спартака» осталось меньше суток, в финале встречаются Валерий Карпин и Курбан Бердыев.

Напомним, что изначально мы отобрали 32 специалистов, которые, на наш взгляд, могли бы сменить в «Спартаке» уходящего летом Доменико Тедеско. На разных этапах из борьбы выбыли Рафаэль Бенитес, Леонадру Жардим, Паулу Фонсека и другие именитые специалисты. Всех их позади оставили Карпин и Бердыев.

Сутки назад небольшое преимущество было у Карпина, однако сейчас Бердыев ушел в ощутимый отрыв. У тех, кто «верит в Валеру», осталось меньше суток.

Финал голосования, данные на 15:00 субботы
Карпин — Бердыев — 2102:3585

Голосование продлится до 28 марта 12.00 по московскому времени. Не пропустите!

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