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Деспотович вернулся в расположение «Рубина» из сборной Сербии с травмой

17:58
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Главный тренер «Рубина Леонид Слуцкий рассказал, что нападающий Джордже Деспотович вернулся в расположение казанского клуба из сборной Сербии из-за травмы.

«К нам вернулся Деспотович, потому что у него есть небольшое повреждение голеностопа и ему нет смысла находиться в национальной команде, он не может помочь», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

Деспотович был вызван в сборную Сербии для участия в мартовских матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022, но из-за травмы не смог провести ни одной игры.

Деспотович является лучшим бомбардиром «Рубина» в сезоне — на его счету 11 голов в 19 матчах.

Дополнительная информация:

https://rubin-kazan.ru/

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