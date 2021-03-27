Деспотович вернулся в расположение «Рубина» из сборной Сербии с травмой
Главный тренер «Рубина Леонид Слуцкий рассказал, что нападающий Джордже Деспотович вернулся в расположение казанского клуба из сборной Сербии из-за травмы.
«К нам вернулся Деспотович, потому что у него есть небольшое повреждение голеностопа и ему нет смысла находиться в национальной команде, он не может помочь», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».
Деспотович был вызван в сборную Сербии для участия в мартовских матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022, но из-за травмы не смог провести ни одной игры.
Деспотович является лучшим бомбардиром «Рубина» в сезоне — на его счету 11 голов в 19 матчах.
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