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«Тамбов» — «Локомотив»: железнодорожники открыли счет

19:42
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«Локомотив» вышел вперед в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова». На 40-й минуте гол с передачи Федора Смолова забил Гжегож Крыховяк. Счет стал 1:0.

Тамбов — Локомотив

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