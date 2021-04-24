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«Тамбов» — «Локомотив»: Алиев сравнял счет

19:47
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«Тамбов» сравнял счет в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». На 45+2-й минуте встречи гол забил Азер Алиев. Счет стал 1:1.

Тамбов — Локомотив

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