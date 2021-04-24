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В «Уфе» сообщили, что Остон Урунов может выйти на поле в матче против «Сочи»

19:37
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» состояние здоровья Остона Урунова и возможность его участия в завтрашнем матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

«Как он себя чувствует? Нормально, все с ним хорошо. Тренируется в общей группе. Будет ли он играть? Это будет решать тренерский штаб. Есть шанс, что завтра мы увидим его на поле», — сказал Газизов «СЭ».

Остон Урунов пропустил матч 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (3:0). Матч «Уфа» — «Сочи» состоится в воскресенье, 25 апреля, стадионе Фишт. Начало встречи — 14:00 по московскому времени.

(Артем Бухаев)

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