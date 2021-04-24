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«Тамбов» — «Локомотив»: счет стал разгромным

20:37

«Локомотив» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» довел счет до разгромного. На 74-й минуте забил Мурило. Счет стал 4:1.

Тамбов — Локомотив

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