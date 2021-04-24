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«Тамбов» — «Локомотив»: команды обменялись голами в течение минуты, счет разгромный

20:41

«Тамбов» сократил отставание в счете в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива», но сразу пропустил.

На 79-й минуте отличился Денис Кайков. За пару минут до этого Юрий Бавин не забил пенальти.

На 80-й минуте «Локомотив» вернул преимущество в три гола — отличился Мацей Рыбус. Счет стал 5:2.

Тамбов — Локомотив

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