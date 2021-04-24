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«Тамбов» — «Локомотив»: Крыховяк оформил дубль

20:22

«Локомотив» упрочил преимущество в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова». На 60-й минуте дубль оформил Гжегож Крыховяк. Счет стал 3:1.

Тамбов — Локомотив

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