Талалаев: «Сезон оцениваю неудачно! У меня очень много претензий к самому себе»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев заявил, что у него накопилось много претензий к самому себе.

«Наконец-то сезон закончился. Наверное, я главный антигерой этого сезона. Я всегда за объективность. Две команды, в которых я работал, вылетели из РПЛ. Сезон оцениваю однозначно — неудачно! У меня очень много претензий к самому себе. Конечно, я виню себя за то, что команда вылетела, — тренерский штаб всегда в этом виноват. Есть положительные моменты, а есть и отрицательные. Сейчас будем разбираться со всем», — цитирует Талалаева «Чемпионат».

«Химки» заняли 15-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона и вылетели в первую лигу. Талалаев возглавил подмосковную команду в апреле 2023 года. Это его третий клуб в сезоне-2022/23. Ранее он тренировал «Ахмат» и «Торпедо».