Горшков: «Лучший игрок сезона — Глушенков. Практически никто так не играет в России»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал, кого считает того лучшим игроком сезона в РПЛ.

«Лучший игрок? Глушенков. Сто процентов. Почему? Практически никто так не играет в России — у него другое футбольное мышление. Видит такие эпизоды и моменты, которые не все смогут найти даже на видео. Максим много забивает, отдает и помогает команде», — цитирует Горшкова «Чемпионат».

Лучшим игроком сезона-2022/23 в РПЛ был признан нападающий «Зенита» Малком.

Форвард «Локомотива» Максим Глушенков в прошедшем сезоне чемпионата России отметился 10 голами и 11 результативными передачами в 29 матчах.