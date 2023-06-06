Кузнецов считает Федотова лучшим тренером сезона в РПЛ

Российский специалист Дмитрий Кузнецов назвал главного тренера ЦСКА Владимира Федотова лучшим тренером сезона-2022/23 в РПЛ.

«Очень тяжело назвать лучшего тренера в этом сезоне РПЛ. Федотов здорово себя проявил, заняв второе место подряд с разными командами, — это говорит о разностороннем мастерстве тренера. При этом ЦСКА уступает «Зениту» по подбору футболистов. У Семака в команде очень хороший подбор кадров, которые на голову выше любого игрока в РПЛ. Поэтому я выделю Федотова», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

Федотов был признан лучшим тренером сезона по итогам завершившегося сезона РПЛ. Армейцы под руководством 56-летнего специалиста завоевали серебряные медали чемпионата России.