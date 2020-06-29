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Талалаев заключил контракт с «Крыльями Советов» по схеме «1+1»

29 июня 2020, 20:18
Андрей Талалаев. Фото ФК «Тамбов».
Андрей Талалаев. Фото ФК «Тамбов».
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Контракт нового главного тренера «Крыльев Советов» Андрея Талалаева заключен на один год с возможностью продления еще на сезон, сообщает ТАСС.

— «Перед Андреем Викторовичем стоит задача сохранить «Крылья» в премьер-лиге. Контракт со специалистом рассчитан на год с возможностью его продления еще на один сезон при достижении поставленных целей, — сказал председатель совета директоров самарцев Александр Фетисов. — Почему руководство клуба сделало выбор в пользу Талалаева? Он — известный российский специалист. Это грамотный тренер, аналитик, с работой которого хорошо знакомы любители футбола. Он отлично знает российский футбол и возможности игроков.

28 июня на заседании совета директоров руководство «Крыльев Советов» достигло договоренности о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Миодрагом Божовичем. На этом посту его сменил Андрей Талалаев. Как сообщала ранее пресс-служба самарцев, соглашение с российским специалистом рассчитано на два года.

«Крылья Советов» после 24 туров Тинькофф — Российской премьер-лиги занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка и отставая от зоны сохранения прописки в высшем дивизионе на два очка.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8844545

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