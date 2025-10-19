Талалаев — о матче с «Рубином»: «Даже тетя Раиса знает, что с ними надо держать Даку»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев перед матчем с «Рубином» в 12-м туре РПЛ рассказал о подготовке к сопернику.

«В принципе с «Рубином» все знают, как сыграть. Даже тетя Раиса знает, что надо держать Даку. И чтобы Кабутов и Иву не отдавали ему передачи. Другой вопрос, справимся ли мы с этим», — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».