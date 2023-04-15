Талалаев получил красную карточку в первом матче после возвращения на пост главного тренера «Химок»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев получил красную карточку в конце матча 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

На 90-й минуте встречи специалист был удален за то, что бросил бутылку с водой на поле.

Игра с «Крыльями Советов» стала для Талалаева первой после возвращения в «Химки». Он уже работал с командой в период с апреля 2019 года по январь 2020 года.