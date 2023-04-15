«Динамо» — «Пари НН»: Смолов реализовал пенальти на 90+5-й минуте
Нападающий «Динамо» Федор Смолов увеличил преимущество своей команды в матче 23-го тура РПЛ против «Пари НН» — 3:1.
Форвард реализовал пенальти на 90+5-й минуте встречи.
Этот гол стал для Смолова восьмым в нынешнем розыгрыше РПЛ.
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|
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|6
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|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
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|11
|6
|6
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|39
|
6
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|
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|
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|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|23
|3
|5
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|
16
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|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|8
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Крылья Советов, Локомотив
|7
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Максим Ненахов
Локомотив
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|4
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|
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