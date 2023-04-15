«Динамо» — «Пари НН»: Смолов реализовал пенальти на 90+5-й минуте

Нападающий «Динамо» Федор Смолов увеличил преимущество своей команды в матче 23-го тура РПЛ против «Пари НН» — 3:1.

Форвард реализовал пенальти на 90+5-й минуте встречи.

Этот гол стал для Смолова восьмым в нынешнем розыгрыше РПЛ.