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Белоус поделился впечатлениями от игры Захаряна в последних матчах за «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный функционер Юрий Белоус поделился впечатлениями от игры Арсена Захаряна в последних матчах за «Динамо».

«Захаряну надо забыть уже о «Челси». Ему надо выкладываться на каждой тренировке, чтобы он попадал в основной состав, иначе с таким потенциалом, Арсен может в сборную России не попадать. Отлично, что он уже в раннем возрасте заявил о себе. Все думали, что он станет лидером, но сейчас Захарян в каких-то эпизодах выпадает. Арсен по потенциалу может быть лидером и игроком европейского класса. Все зависит от него», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Захарян провел 29 матчей за «Динамо», забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-belous-nado-zadavat-vopros-jokanovichu-pochemu-zaharyan-stagniruet/
Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Юрий Белоус
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
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