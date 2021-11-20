Талалаев объяснил выход Конате в матче с «Локомотивом»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев объяснил, почему он выпустил Мохамеда Конате на замену в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:1).
— Как объясните выход Конате? Не показалось, что он слишком тяжелый нападающий для такой игры?
— Играя в большинстве, мы все равно отдавали пространство «Локомотиву». Мы понимали, что контролируем игру. Нам нужен был столб в атаке. Конате сегодня дважды попал в штангу, если что. Плюс, мы выпустили Швеца. В принципе, это один из вариантов ведения игры — использовать таких габаритных футболистов, — сказал Талалаев.
На 34-й минуте в составе хозяев был удален Мурило. «Локомотив» остался на четвертом месте, имея в активе 25 очков. «Ахмат» набрал 21 балл и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице.
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