Талалаев: «У нас сейчас в РПЛ не работает стратегическое планирование, любой может обыграть любого»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в 15-м туре Тинькофф РПЛ.
— Довольны ли вы выступлением своей командой сегодня и в первом круге?
— Как я уже говорил, мы пропускаем необязательные моменты. Есть где работать над качеством игры. Нужно готовиться от матчу к матчу. Стратегически тяжело что-то планировать. Сами видите — Урал сегодня ушел от поражения на 90 минуте при существенном преимуществе Крыльев. У нас сейчас в лиге не работает стратегическое планирование. В нашем чемпионате любой может обыграть любого. Например, мы не должны были проигрывать в Казани.
Я не буду хвалить наше медиапространство. Они очень своеобразно все преподносят. Одному создают маску героя, а другому приписывают ареол скандальности. При этом меня поливали, что я устроил скандал после того, как я абсолютно точно указал на ошибки. Но это была констатация факта, а не скандал. Отметил бы, как улучшалось судейство последние пять туров с приходом португальского специалиста. Плюс, хочу попросить убрать стереотипность от поведения тренеров и руководителей команд. Надо слушать, что они говорят, а не смотреть, как они это делают. Тот же Григорий Иванов говорит много серьезных правильных вещей, а это преподносится в своеобразной форме. Хочу пожелать каждому иметь свое мнение и уметь его высказывать. Спасибо моим футболистам . Ахмат — сила!
«Ахмат» набрал 21 балл и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице.
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