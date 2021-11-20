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Талалаев: «У нас сейчас в РПЛ не работает стратегическое планирование, любой может обыграть любого»

19:23
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в 15-м туре Тинькофф РПЛ.

— Довольны ли вы выступлением своей командой сегодня и в первом круге?

— Как я уже говорил, мы пропускаем необязательные моменты. Есть где работать над качеством игры. Нужно готовиться от матчу к матчу. Стратегически тяжело что-то планировать. Сами видите — Урал сегодня ушел от поражения на 90 минуте при существенном преимуществе Крыльев. У нас сейчас в лиге не работает стратегическое планирование. В нашем чемпионате любой может обыграть любого. Например, мы не должны были проигрывать в Казани.

Я не буду хвалить наше медиапространство. Они очень своеобразно все преподносят. Одному создают маску героя, а другому приписывают ареол скандальности. При этом меня поливали, что я устроил скандал после того, как я абсолютно точно указал на ошибки. Но это была констатация факта, а не скандал. Отметил бы, как улучшалось судейство последние пять туров с приходом португальского специалиста. Плюс, хочу попросить убрать стереотипность от поведения тренеров и руководителей команд. Надо слушать, что они говорят, а не смотреть, как они это делают. Тот же Григорий Иванов говорит много серьезных правильных вещей, а это преподносится в своеобразной форме. Хочу пожелать каждому иметь свое мнение и уметь его высказывать. Спасибо моим футболистам . Ахмат — сила!

«Ахмат» набрал 21 балл и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
20 нояб, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:2
Ахмат
Голы
Уткин, 36 (0:1), Полярус, 58 (0:2), Лисакович, 64 (1:2)
Локомотив
Гильерме Пабло (Борисенко, 79 ) Ненахов Мурило Рыбус Сильянов Бека Бека (Черный, 79 ) Тикнизян (Бабкин, 79 ) Петров (Рыбчинский, 46 ) Керк (Лисакович, 63 ) Камано
Ахмат
Гудиев Богосавац Семенов (Лысцов, 46) Нижич Быстров Коновалов (Швец, 73) Полярус (Янку, 85) Уткин Харин (Карапузов, 73) Тимофеев Архипов (Конате, 63)
Предупреждения
Керк 43, Пабло 63, Гильерме 67, Черный 89, Камано 90  -  Нижич 52, Лысцов 65, Коновалов 67
Удаления
Мурило 35
Судьи
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) Валерий Данченко (Уфа) Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
ВАР
Амелин (Тула) Гаврилин (Владимир)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 1
Спартак 1
Перерыв

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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