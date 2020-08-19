Так хорошо «Динамо» не начинало с бронзового сезона-2008
В первых трех турах Тинькофф чемпионата России-2020/21 «Динамо» набрало семь очков, не пропустив голов.
Команда Кирилла Новикова одолела «Урал» (2:0) и «Ростов» (2:0) и поделила очки с «Ротором» (0:0). Бело-голубые выдали лучший стартовый отрезок с 2008 года, который команда под руководством Андрея Кобелева закончила на третьем месте, выиграв последние на данный момент медали. Любопытно, что сезон, который динамовцы начинали с трех побед, никогда не становился для них призовым. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие три тура «Динамо» в чемпионатах России
|
Год
|
Тренер
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Итог
|
1999
|
Георгий Ярцев
|
3
|
0
|
0
|
7-1
|
9
|
5-е
|
1995
|
Константин Бесков
|
3
|
0
|
0
|
4-1
|
9
|
4-е
|
2003
|
Виктор Прокопенко
|
3
|
0
|
0
|
4-1
|
9
|
6-е
|
1992
|
Валерий Газзаев
|
2
|
1
|
0
|
8-0
|
7
|
3-е
|
1993
|
Валерий Газзаев
|
2
|
1
|
0
|
9-4
|
7
|
3-е
|
2020/21
|
Кирилл Новиков
|
2
|
1
|
0
|
4-0
|
7
|
?
|
1996
|
Адамас Голодец
|
2
|
1
|
0
|
5-2
|
7
|
4-е
|
2008
|
Андрей Кобелев
|
2
|
1
|
0
|
4-1
|
7
|
3-е