Так хорошо «Динамо» не начинало с бронзового сезона-2008

В первых трех турах Тинькофф чемпионата России-2020/21 «Динамо» набрало семь очков, не пропустив голов.

Команда Кирилла Новикова одолела «Урал» (2:0) и «Ростов» (2:0) и поделила очки с «Ротором» (0:0). Бело-голубые выдали лучший стартовый отрезок с 2008 года, который команда под руководством Андрея Кобелева закончила на третьем месте, выиграв последние на данный момент медали. Любопытно, что сезон, который динамовцы начинали с трех побед, никогда не становился для них призовым. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие три тура «Динамо» в чемпионатах России