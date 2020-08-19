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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Так хорошо «Динамо» не начинало с бронзового сезона-2008

23:27
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В первых трех турах Тинькофф чемпионата России-2020/21 «Динамо» набрало семь очков, не пропустив голов.

Команда Кирилла Новикова одолела «Урал» (2:0) и «Ростов» (2:0) и поделила очки с «Ротором» (0:0). Бело-голубые выдали лучший стартовый отрезок с 2008 года, который команда под руководством Андрея Кобелева закончила на третьем месте, выиграв последние на данный момент медали. Любопытно, что сезон, который динамовцы начинали с трех побед, никогда не становился для них призовым. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие три тура «Динамо» в чемпионатах России

Год

Тренер

В

Н

П

М

О

Итог

1999

Георгий Ярцев

3

0

0

7-1

9

5-е

1995

Константин Бесков

3

0

0

4-1

9

4-е

2003

Виктор Прокопенко

3

0

0

4-1

9

6-е

1992

Валерий Газзаев

2

1

0

8-0

7

3-е

1993

Валерий Газзаев

2

1

0

9-4

7

3-е

2020/21

Кирилл Новиков

2

1

0

4-0

7

?

1996

Адамас Голодец

2

1

0

5-2

7

4-е

2008

Андрей Кобелев

2

1

0

4-1

7

3-е

Динамо — Ростов

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