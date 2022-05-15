Сын Аршавина вывел одного из игроков «Спартака» перед матчем с «Зенитом»

Сын Андрея Аршавина вывел одного из футболистов «Спартака» на игру 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита», сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, младший сын бывшего футболиста, а ныне — заместителя генерального директора клуба из Санкт-Петербурга вывел на поле полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса.

В ноябре 2021 года бывшая жена Аршавина, Юлия Барановская рассказывала «СЭ», что их сын Арсений занимается в академии «Спартака».

Барановская состояла в незарегистрированном браке с Аршавиным на протяжении девяти лет. У них есть трое общих детей: сыновья Артем (2005 г.р.) и Арсений (2012 г.р.) и дочь Яна (2008 г.р.).