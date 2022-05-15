Кофрие уверен, что «Спартак» сегодня обыграет «Зенит»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие выразил уверенность в том, что его команда обыграет «Зенит» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Сегодня мы победим! Конечно, я помню 1:7 в прошлом матче с «Зенитом», но в этот раз мы выиграем!» — сказал Кофрие.

В матче первого круга, который состоялся 24 октября 2021 года, «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 15 мая. Начало — в 16.30 (мск). Кофрие не попал в заявку на игру.