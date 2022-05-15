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«Урал» — «Рубин»: видеообзор матча 29-го тура РПЛ

Видеообзор матча 29-го тура РПЛ «Урал» — «Рубин»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Урал» — «Рубин» — 3:0.
Фото ФК «Рубин»

«Урал» дома разгромил «Рубин» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:0.

Голами в матче отметились полузащитник Эрик Бикфалви, оформивший дубль, и Олег Шатов.

«Урал» набрал 30 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» на данный момент занимает 14-ю строчку (29 очков).

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Спартак 0
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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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