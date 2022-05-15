«Урал» дома разгромил «Рубин» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:0.

Голами в матче отметились полузащитник Эрик Бикфалви, оформивший дубль, и Олег Шатов.

«Урал» набрал 30 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» на данный момент занимает 14-ю строчку (29 очков).