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Барановская объяснила, почему сын Аршавина стал заниматься в академии «Спартака»

12:00
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Юлия Барановская, мама Арсения Аршавина, в интервью «СЭ» рассказала, почему младший сын экс-нападающего «Зенита» Андрея Аршавина пошел в академию «Спартака».

Юлия Барановская в&nbsp;жюри &laquo;Ледникового периода&raquo;. Как сын Аршавина попал в «Спартак», уход из «Ледникового периода», медаль Кубка УЕФА. Интервью Юлии Барановской

- Ваш сын Арсений занимается в академии «Спартака» — почему именно там?

Как вы понимаете, я не разбираюсь в детских футбольных школах. А в Москве их много. Какая лучше, не знаю. Помощи с другой стороны, к сожалению, Арсений не получил. Мои друзья пообещали помочь и познакомили с Рохусом Рохусовичем Шохом, который и подсказал, как нам действовать. Сразу Арсения, конечно, не зачислили — около месяца он ходил на тренировки. Все мальчишки занимались в футбольной форме «Спартака», а он приходил в том, что у него было. За ним наблюдали и думали, стоит ли брать в команду. После, на тренерском совете, приняли решение зачислить Арсения в академию «Спартака».

— Хотите, чтобы его будущее было связано с футболом?

— Это вопрос к Арсению, я не хочу решать за него. Захочет станет профессиональным футболистом. Не захочет — не станет.

Барановская состояла в незарегистрированном браке с Аршавиным на протяжении девяти лет. В 2016 году футболист женился на журналистке Алисе Казьминой, с которой развелся в 2019-м.

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