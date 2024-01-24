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Свищев прокомментировал информацию о том, что Промесу грозит 9 лет тюрьмы в Нидерландах

Виктория Кравченко
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес может предстать перед судом в Нидерландах по делу о наркотиках.

«Уже второй создают инцидент для того, чтобы игрока заставить покинуть клуб и предстать перед голландским «правосудием». Зачем им это нужно — непонятно. Очевидно, что какая-то мотивация у них есть», — цитирует Свищева Vprognoze.ru.

Ранее прокуратура Нидерландов запросила девять лет тюремного заключения для Промеса по делу о контрабанде наркотиков. Суд по делу футболиста проходит в Амстердаме 24 января.

Источник: https://vprognoze.by/sportnews/football/11478986-svischev-otreagiroval-na-novost-o-tom-chto-promesu-grozit-9-let-tyurmy-v-niderlandah.html
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
2.03 00:00
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