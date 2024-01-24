Свищев прокомментировал информацию о том, что Промесу грозит 9 лет тюрьмы в Нидерландах

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес может предстать перед судом в Нидерландах по делу о наркотиках.

«Уже второй создают инцидент для того, чтобы игрока заставить покинуть клуб и предстать перед голландским «правосудием». Зачем им это нужно — непонятно. Очевидно, что какая-то мотивация у них есть», — цитирует Свищева Vprognoze.ru.