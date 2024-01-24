Спортивный юрист Алексеев не уверен, что Промеса выдадут Нидерландам

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев отреагировал на последствия для вингера «Спартака» Квинси Промеса, если он получит тюремный срок.

«Если его не выдадут правоохранительным органам Нидерландов, что маловероятно, тогда здесь нет никаких взаимосвязей. Промес находится и играет на территории Российской Федерации. Если к нему нет никаких претензий российских правоохранителей, то он на территории России на основании норм спортивно-правового регулирования вправе осуществлять свою деятельность», — цитирует Алексеева «РБ Спорт».

Ранее прокуратура Нидерландов запросила девять лет тюремного заключения для Промеса по делу о контрабанде наркотиков. Суд по делу футболиста проходит в Амстердаме 24 января.

32-летний голландец вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. Ранее он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год.

В текущем сезоне Промес провел 21 матч во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.