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Сегодня, 17:15

Губерниев — о возможном переходе Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит»: «Все зависит от условий»

Губерниев отреагировал на возможный переход Тикнизяна в «Зенит»
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Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Сложно сказать. «Зенит» — это как витрина, безусловно. Но в данной ситуации «Локомотив» с учетом всех тех процессов, которые происходят в команде, двигается вперед и очень мощно. Выбирать будет сам Тикнизян. Все зависит от условий. Если условия футболисту в определенном месте нравятся больше, то он меняет команду по истечению срока контракта или же с какими-то компенсациями. Будем ждать развития событий», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Тынянкиной.

Ранее стало известно, что «Зенит» намерен заключить с 24-летним защитником «Локомотива» контракт на 5 лет.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 7 миллионов евро.

Наяир Тикнизян
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Губерниев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Урал
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Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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