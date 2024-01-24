Прокуратура Нидерландов требует девять лет тюрьмы для Промеса

Прокуратура Нидерландов запросила девять лет тюремного заключения для нападающего «Спартака» Квинси Промеса по делу о контрабанде наркотиков, сообщает AD.

Суд по делу Промеса проходит в Амстердаме 24 января.

По заявлению прокуратуры, Промес входил в преступную сеть, которую обвиняют во ввозе 1362 кг кокаина в страну.

Летом прошлого года Промеса приговорили к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Футболист подал апелляцию на решение суда.

32-летний голландец вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. Ранее он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год.

В текущем сезоне Промес провел 21 матч во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.