Хохлов считает, что Смолов быстро адаптируется в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о переходе форварда «Локомотива» Федора Смолова к бело-голубым.

«Это хороший трансфер, «Динамо» получило хорошего нападающего, игрока сборной. Ему как россиянину не надо будет адаптироваться к чемпионату. Думаю, адаптация к футболу Сандро Шварца должна пройти довольно-таки быстро. Вообще не вижу в этом проблемы. У него неровно складывалась карьера в «Локомотиве» — в последнее время он не очень много забивал, но был и результативный период. Но то, что это качественный нападающий, это однозначно!



Думаю, что «Динамо» в этом году будет бороться за первое место и составит конкуренцию «Зениту». В процентах я не буду шансы на титул оценивать, но «Динамо» однозначно способно побороться. Думаю, что прежде всего Феде нужно себя найти в новой команде. Не надо зацикливаться на том, кому он будет полезен. Каждый человек по своей сути немного эгоистичен, поэтому ему прежде всего нужно думать о себе, а не Грулеве или Тюкавине», — приводит ТАСС слова Хохлова.

Сегодня, 12 января «Локомотив» объявил о переходе Смолова в «Динамо».