Сутормин перешел в «Ростов» из «Зенита» на правах аренды
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин продолжит сезон в «Ростове», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Клубы достигли соглашения о переходе игрока на правах аренды до конца сезона-2024/25.
30-летний футболист в составе петербургского клуба провел всего 127 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 11 результативных передач. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2025 года.
Весеннюю часть прошлого сезона Сутормин провел в аренде в «Сочи».
Источник: Telegram-канал Зенита
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