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Сегодня, 18:31

Сутормин перешел в «Ростов» из «Зенита» на правах аренды

Ана Горшкова
Корреспондент
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Алексей Сутормин.
Фото ФК «Ростов»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин продолжит сезон в «Ростове», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Клубы достигли соглашения о переходе игрока на правах аренды до конца сезона-2024/25.

30-летний футболист в составе петербургского клуба провел всего 127 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 11 результативных передач. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2025 года.

Весеннюю часть прошлого сезона Сутормин провел в аренде в «Сочи».

Источник: Telegram-канал Зенита
Алексей Сутормин
ФК Зенит
ФК Ростов
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