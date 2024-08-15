Даниэле Орсато объяснил выход из состава ЭСК спустя два дня

Известный итальянский арбитр Даниэле Орсато ответил на вопрос «СЭ» о своем выходе из состава ЭСК РФС.

«В последние дни в прессе было много противоречивых сведений относительно моего сотрудничества с РФС в качестве эксперта ЭСК и моего будущего. Хотел бы лично внести ясность, чтобы избежать недопонимания и неверной интерпретации моих слов журналистами. В первую очередь хотел бы поблагодарить руководство РФС за интересное предложение, которое я получил и принял в августе. Я начал работать в составе ЭСК РФС с прошлой недели, будучи уверенным в том, что мои опыт и знания в футбольном судействе будут востребованы в российском футболе на протяжении длительного времени», — сказал Орсато «СЭ».

Бывший итальянский арбитр также рассказал, почему вынужден покинуть состав ЭСК РФС.

«Тем не менее жизнь и работа в футболе, порой, делают неожиданные повороты. Для меня такой неожиданностью стала возможность другой работы, которая появилась сразу после начала моей работы в качестве эксперта ЭСК. К сожалению, совмещать эту работу с деятельностью эксперта ЭСК РФС, нельзя. После обсуждения этой ситуации со своей семьей я принял решение о выходе из состава экспертов ЭСК. Мне бы хотелось подчеркнуть, что в России я успел убедиться в высочайшем уровне профессионализма коллег, работающих в футболе, в компетентности руководства судейского департамента. Я желаю коллегам удачи и успехов в их работе», — добавил Орсато.

13 августа РФС объявил о вхождении Орсато в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК).

Орсато начал профессиональную карьеру в 2006 году. Итальянец работал на чемпионатах Европы 2020 и 2024 годов и на чемпионате мира 2022-го. Также арбитр был назначен на финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» в 2020-м. В июне 2024 года Орсато завершил карьеру.