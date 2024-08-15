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Судейство

Сегодня, 18:30

Даниэле Орсато объяснил выход из состава ЭСК спустя два дня

Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный итальянский арбитр Даниэле Орсато ответил на вопрос «СЭ» о своем выходе из состава ЭСК РФС.

«В последние дни в прессе было много противоречивых сведений относительно моего сотрудничества с РФС в качестве эксперта ЭСК и моего будущего. Хотел бы лично внести ясность, чтобы избежать недопонимания и неверной интерпретации моих слов журналистами. В первую очередь хотел бы поблагодарить руководство РФС за интересное предложение, которое я получил и принял в августе. Я начал работать в составе ЭСК РФС с прошлой недели, будучи уверенным в том, что мои опыт и знания в футбольном судействе будут востребованы в российском футболе на протяжении длительного времени», — сказал Орсато «СЭ».

Бывший итальянский арбитр также рассказал, почему вынужден покинуть состав ЭСК РФС.

«Тем не менее жизнь и работа в футболе, порой, делают неожиданные повороты. Для меня такой неожиданностью стала возможность другой работы, которая появилась сразу после начала моей работы в качестве эксперта ЭСК. К сожалению, совмещать эту работу с деятельностью эксперта ЭСК РФС, нельзя. После обсуждения этой ситуации со своей семьей я принял решение о выходе из состава экспертов ЭСК. Мне бы хотелось подчеркнуть, что в России я успел убедиться в высочайшем уровне профессионализма коллег, работающих в футболе, в компетентности руководства судейского департамента. Я желаю коллегам удачи и успехов в их работе», — добавил Орсато.

13 августа РФС объявил о вхождении Орсато в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК).

Орсато начал профессиональную карьеру в 2006 году. Итальянец работал на чемпионатах Европы 2020 и 2024 годов и на чемпионате мира 2022-го. Также арбитр был назначен на финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией» в 2020-м. В июне 2024 года Орсато завершил карьеру.

Даниэле Орсато
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Даниэле Орсато выходит из состава экспертов ЭСК

Сутормин перешел в «Ростов» из «Зенита» на правах аренды
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
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 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
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15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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