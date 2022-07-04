Сутормин объяснил падение результатов российских клубов в еврокубках

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в разговоре с «СЭ» высказался о неудачных результатах российских команд в еврокубках в последние годы.

— Некоторые обесценивали ваше чемпионство, ссылаясь на отсутствие результатов в Европе.

— У нас никто не отбывает номер, но было много причин, по которым мы не добились того результата в еврокубках, которого хотели. Не все сразу, но надо продолжать работать. Когда Лига чемпионов вернется, у нас будет шанс выйти из группы. И мы им воспользуемся.

— С чем связываешь падение результатов российских клубов в еврокубках?

— С нашим уровнем. В чемпионате мы играем в один футбол, в Европе уровень сопротивления выше. Не все с этим справляются. То, что это проблема, — факт. Но ее можно решить только благодаря упорной работе. Других вариантов нет. Мы должны быть готовы, что в любой момент еврокубки вернутся.