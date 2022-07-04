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Сегодня, 08:45

Сутормин объяснил падение результатов российских клубов в еврокубках

Владимир Пушкарев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в разговоре с «СЭ» высказался о неудачных результатах российских команд в еврокубках в последние годы.

— Некоторые обесценивали ваше чемпионство, ссылаясь на отсутствие результатов в Европе.

— У нас никто не отбывает номер, но было много причин, по которым мы не добились того результата в еврокубках, которого хотели. Не все сразу, но надо продолжать работать. Когда Лига чемпионов вернется, у нас будет шанс выйти из группы. И мы им воспользуемся.

— С чем связываешь падение результатов российских клубов в еврокубках?

— С нашим уровнем. В чемпионате мы играем в один футбол, в Европе уровень сопротивления выше. Не все с этим справляются. То, что это проблема, — факт. Но ее можно решить только благодаря упорной работе. Других вариантов нет. Мы должны быть готовы, что в любой момент еврокубки вернутся.

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Алексей Сутормин
ФК Зенит
0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
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16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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 - : -
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Краснодар – Факел
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