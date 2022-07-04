Сутормин объяснил падение результатов российских клубов в еврокубках
Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в разговоре с «СЭ» высказался о неудачных результатах российских команд в еврокубках в последние годы.
— Некоторые обесценивали ваше чемпионство, ссылаясь на отсутствие результатов в Европе.
— У нас никто не отбывает номер, но было много причин, по которым мы не добились того результата в еврокубках, которого хотели. Не все сразу, но надо продолжать работать. Когда Лига чемпионов вернется, у нас будет шанс выйти из группы. И мы им воспользуемся.
— С чем связываешь падение результатов российских клубов в еврокубках?
— С нашим уровнем. В чемпионате мы играем в один футбол, в Европе уровень сопротивления выше. Не все с этим справляются. То, что это проблема, — факт. Но ее можно решить только благодаря упорной работе. Других вариантов нет. Мы должны быть готовы, что в любой момент еврокубки вернутся.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -