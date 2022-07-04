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Сутормин — о высказываниях Заремы в адрес «Зенита»: «Разговоры остаются разговорами»

Сутормин отреагировал на высказывания Заремы в адрес «Зенита»
Антон Иванов
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в разговоре с корреспондетом «СЭ» высказался о словах экс-члена совета директоров «Спартака» Заремы Салиховой в адрес петербургского клуба.

— Зарема Салихова часто высказывается в адрес «Зенита». Как ты реагируешь?

— Спокойно. У нас все любят говорить о футболе. Но я давно для себя решил, что разговоры остаются разговорами. Есть футбольное поле, все решается на нем.

Алексей Сутормин. «Моя мама обнимала Дзюбу и думала, что это актер!» Сутормин — о Дэдпуле, «Зените» и Суперкубке

Алексей Сутормин
ФК Зенит
Зарема Салихова
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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