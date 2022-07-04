Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в разговоре с корреспондетом «СЭ» высказался о словах экс-члена совета директоров «Спартака» Заремы Салиховой в адрес петербургского клуба.

— Зарема Салихова часто высказывается в адрес «Зенита». Как ты реагируешь?

— Спокойно. У нас все любят говорить о футболе. Но я давно для себя решил, что разговоры остаются разговорами. Есть футбольное поле, все решается на нем.