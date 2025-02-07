Сутормин: «Ростов» движется в правильном направлении»

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в Winline Зимнем Кубке РПЛ.

— Не получилось забить больше голов, чем «Зенит». Моменты были, не реализовали их, к сожалению.

— Содержанием игры довольны?

— Да. Моменты были. На фоне «Зенита» это хорошо. Значит, движемся в правильном направлении. Будем продолжать работать.

— Принципиальный ли это был матч? Или нет, учитывая, что он товарищеский?

— Хорошо, что есть товарищеские матчи. Сегодня была хорошая атмосфера. Хорошее поле. Было приятно встретиться и увидеться с ребятами.