Дркушич назвал «Краснодар» и «Спартак» главными конкурентами «Зенита» в борьбе за чемпионство

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич в комментарии для «СЭ» рассказал, кого считает главными конкурентами сине-бело-голубых в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне.

— Кто ваш главный конкурент в борьбе за титул?

— Думаю, «Краснодар» и «Спартак». «Динамо» тоже. Эти клубы рядом с нами в таблице. Посмотрим. Уже в начале второй части у нас важные игры. Надо хорошо подготовиться и стараться побеждать в каждом матче.

— «Зенит» сильно меняется. Как это видится внутри команды?

— Если честно, я не знаю. Но атмосфера отличная. Тренировки хорошие, сильные. Так что все в порядке.

— Говорят, что Саласар уже приехал...

— Я его пока еще не видел.

После 18 туров «Зенит» с 39 очками идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» (39) по дополнительным показателям. «Спартак» (37) располагается на третьей позиции, «Динамо» (35) — на четвертой.