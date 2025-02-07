Гунько: «Было бы логичнее, если бы Селихов доиграл эти полгода и составил конкуренцию Максименко»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько в разговоре с «СЭ» поделился мнением о расторжении контракта между красно-белыми и голкипером Александром Селиховым.

«Честно говоря, не знаю, почему Селихова не оставили до конца контракта. Наверное, была какая-то причина, в связи с которой произошло расторжение. Естественно, было бы логичнее, если бы он доиграл эти полгода и составил конкуренцию Максименко», — сказал Гунько «СЭ».

22 января «Спартак» объявил об уходе 30-летнего вратаря. В нынешнем сезоне Селихов сыграл за «Спартак» 8 матчей, пропустив 7 голов. Трижды он отстоял на ноль.