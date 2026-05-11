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11 мая, 22:14

«Зенит» опережает «Краснодар» на два очка: таблица РПЛ перед последним туром

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В понедельник, 11 мая, матчем «Динамо» — «Краснодар» (2:1) завершился 29-й тур чемпионата России. Перед заключительным туром в РПЛ сменился лидер — на первое место вышел «Зенит», который победил «Сочи» (2:1).

В 29-м туре определился первый клуб, который вылетел из Премьер-лиги — «Сочи». «Ростов» и «Оренбург» гарантировали себе сохранение прописки в высшем дивизионе.

Результаты всех матчей 29-го тура РПЛ

В 30-м туре встречаются: 17 мая «Ростов» — «Зенит» (18.00), «Крылья Советов» — «Акрон» (18.00), ЦСКА — «Локомотив» (18.00), «Рубин» — «Пари НН» (18.00), «Балтика» — «Динамо» (18.00), «Динамо» Мх — «Спартак» (18.00), «Сочи» — «Ахмат» (18.00), «Краснодар» — «Оренбург» (18.00).

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Источник: Турнирная таблица РПЛ
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РПЛ
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РПЛ, 29-й тур: «Краснодар» уступил «Динамо», «Зенит» победил «Сочи» и другие матчи

Суперкомпьютер оценил шансы «Краснодара» на чемпионство перед последним туром в 16 процентов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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