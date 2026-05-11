«Зенит» опережает «Краснодар» на два очка: таблица РПЛ перед последним туром

В понедельник, 11 мая, матчем «Динамо» — «Краснодар» (2:1) завершился 29-й тур чемпионата России. Перед заключительным туром в РПЛ сменился лидер — на первое место вышел «Зенит», который победил «Сочи» (2:1).

В 29-м туре определился первый клуб, который вылетел из Премьер-лиги — «Сочи». «Ростов» и «Оренбург» гарантировали себе сохранение прописки в высшем дивизионе.

Результаты всех матчей 29-го тура РПЛ

В 30-м туре встречаются: 17 мая «Ростов» — «Зенит» (18.00), «Крылья Советов» — «Акрон» (18.00), ЦСКА — «Локомотив» (18.00), «Рубин» — «Пари НН» (18.00), «Балтика» — «Динамо» (18.00), «Динамо» Мх — «Спартак» (18.00), «Сочи» — «Ахмат» (18.00), «Краснодар» — «Оренбург» (18.00).

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