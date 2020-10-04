Супергол Заболотного принес «Сочи» победу над «Ростовом»

«Сочи» на своем поле одержал победу над «Ростовом» (4:2) в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе хозяев дублем отметился форвард Антон Заболотный, на 78-й минуте встречи нападающий забил в падении через себя. Также за сочинцев отличились хавбеки Артур Юсупов и Никита Бурмистров.

У «Ростова» забитыми мячами отметились полузащитник Алексей Ионов и форвард Дмитрий Полоз.

На 63-й минуте игры с поля был удален хавбек дончан Матиас Норманн.

«Сочи» с 19 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 17 баллов и 6-я строчка.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

10-й тур

«Сочи» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 4:2 (1:0)

Голы: Бурмистров, 19 (1:0). Ионов, 62 (1:1). Юсупов, 66 (2:1). Полоз, 74 (2:2). А.Заболотный, 78 (3:2). А.Заболотный, 84 (4:2).

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Мевля, Набиуллин, Маммана, Миладинович, Юсупов, Бурмистров (Немченко, 90+1), Жоаузинью (Д.Пруцев, 72), Нобоа, А.Заболотный.

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Козлов (Долгов, 81), Чернов, Чистяков (Обухов, 46), Осипенко, Хаджикадунич, Ионов (Мамаев, 80), Байрамян, Норманн, Хасимото, Полоз (Логашов, 77).

Предупреждения: Норманн, 33. Хаджикадунич, 36. Козлов, 48. Осипенко, 55. Полоз, 59. Нобоа, 63. Долгов, 90.

Удаление: Норманн, 63.

Судьи: Турбин (Дмитров). Мосякин (Москва), Абусуев (Санкт-Петербург).

ВАР: Панин (Дмитров). Кобзев (Москва).

4 октября. Сочи. Стадион «Фишт».