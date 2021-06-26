Сулейманов подписал новый контракт с «Нижним Новгородом»

Лучший бомбардир «Нижнего Новгорода» по итогам прошлого сезона, нападающий Тимур Сулейманов подписал новый контракт с клубом.



«Очень рад остаться в «Нижнем», — цитирует Сулейманова сайт клуба. - С этой командой я вышел в Тинькофф РПЛ. Конечно, грустно было расставаться с московским «Локомотивом», который меня воспитал, но меня тепло приняли в ФК «НН». Ко мне здесь хорошо относятся, а команда показывает интересный футбол. Будем продолжать радовать нижегородских болельщиков! Разумеется, уровень в РПЛ более высокий, но мы — ребята способные и не просто так попали в эту лигу. В прошлом сезоне я забил 9 мячей, хотя планировал больше (улыбается). Я всегда ставлю перед собой максимальные задачи. И в новом сезоне хочу забить много голов. Но самое главное, конечно же, это победы нашей команды. Пусть их будет как можно больше!».

В прошедшем сезоне Сулейманов провел 38 матчей, в которых забил 9 голов.