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Сулейманов подписал новый контракт с «Нижним Новгородом»

10:58
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Лучший бомбардир «Нижнего Новгорода» по итогам прошлого сезона, нападающий Тимур Сулейманов подписал новый контракт с клубом.

«Очень рад остаться в «Нижнем», — цитирует Сулейманова сайт клуба. - С этой командой я вышел в Тинькофф РПЛ. Конечно, грустно было расставаться с московским «Локомотивом», который меня воспитал, но меня тепло приняли в ФК «НН». Ко мне здесь хорошо относятся, а команда показывает интересный футбол. Будем продолжать радовать нижегородских болельщиков! Разумеется, уровень в РПЛ более высокий, но мы — ребята способные и не просто так попали в эту лигу. В прошлом сезоне я забил 9 мячей, хотя планировал больше (улыбается). Я всегда ставлю перед собой максимальные задачи. И в новом сезоне хочу забить много голов. Но самое главное, конечно же, это победы нашей команды. Пусть их будет как можно больше!».

В прошедшем сезоне Сулейманов провел 38 матчей, в которых забил 9 голов.

Дополнительная информация:

http://fcnn.ru/nn-info/news/team/77930/

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