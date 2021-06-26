ЦСКА может купить защитника «Монтеррея»

Центральный защитник «Монтеррея» Сесар Монтес попал в сферу интересов ЦСКА, информирует El Futbolero. Как отмечается, мексиканский клуб требует за 24-летнего футболиста 10 миллионов долларов.

Его действующий контракт рассчитан до конца 2022 года. В прошедшем сезоне Монтес провел 33 матча и отдал три результативные передачи.

За сборную Мексики он сыграл 13 матчей. Портал Transfermarkt оценивает защитника в шесть миллионов евро.

Напомним, что ЦСКА проводит первый предсезонный сбор в Бад-Тацмансдорф (Австрия). Он продлится до 28 июня. В рамках сбора у ЦСКА запланировано два товарищеских матча. 23 июня армейцы победили «Винер-Нойштадтом» со счетом 3:1. Игра с КСВ 1919 пройдет 27 июня.

На втором австрийском сборе, который пройдет в период со 2 по 14 июля, армейцы сыграют три матча: 5 июля — с «Копенгагеном» (Дания), 9 июля — с «Флиераларм Адмирой» (Австрия) и 13 июля — с «ВиОн» (Словакия).